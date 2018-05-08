В Советске прошла традиционная акция «Свеча памяти»

Крестным ходом с зажженными лампадами в руках, советчане прошли от Собора Трех Святителей до мемориального комплекса Танк — в память о тех, благодаря кому мы встречаем 73 мирную весну.

Вечер, но на улицах Советска, кажется, собрался весь город. Крестный ход начинается от центрального Собора. Здесь целые школьные классы, трудовые коллективы. По ходу движения в реку зажженных лампад вливаются новые огоньки. В колонне уже идет больше 5 тысяч человек, а люди продолжают присоединяться, так до самой площади. Около 10 минут понадобилось, чтобы все зашли на территорию мемориала.

Тысячи лампад ставят на плиты, где высечены имена воинов. Здесь лежат солдаты и офицеры, павшие при штурме бывшего Тильзита. Каждая семья вспоминает своего героя.