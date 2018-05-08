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Расписание матчей финальной стадии ЧЕ-2020 будет утверждено 24 мая
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Расписание матчей финальной стадии ЧЕ-2020 будет утверждено 24 мая 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердит расписание матчей финальной стадии чемпионата Европы — 2020 на заседании 24 мая в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы УЕФА, помимо расписания матчей финальной стадии чемпионата Европы в повестку дня войдут вопросы назначения стран, принимающих финалы клубных турниров под эгидой УЕФА 2020 года (Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок, Лига чемпионов среди женщин).
Исполком планирует также обсудить регламент лицензирования клубов, финансовый фэйр-плей и регламенты юношеских турниров.
Итоги заседания на своей пресс-конференции подведет президент УЕФА Александер Чеферин.
Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил главного арбитра финала Лиги чемпионов.
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