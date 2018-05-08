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Ко Дню Победы работникам Лебединского ГОКа вручили по георгиевской ленточке
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Ко Дню Победы работникам Лебединского ГОКа вручили по георгиевской ленточке 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
8 мая Лебединский ГОК присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
В этот день на территории комбината работникам вручали символы Великой Победы. Профсоюзная организация предприятия приобрела с этой целью около 6000 лент.
Акцию, посвященную главному празднику нашей страны — Дню Победы, профсоюз Лебединского ГОКа совместно с Советом молодёжи комбината проводят на протяжении более 10 лет. Ежегодно накануне 9 мая курсанты военно-патриотических клубов вручают на промплощадке комбината георгиевские ленты, как дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, благодарность людям, отдавшим всё для фронта, символ уважения к ветеранам и гордости.
«Сегодня вместе с молодежью мы дарим георгиевские ленточки работникам комбината во всех подразделениях, — рассказал Юрий Романов, заместитель председателя профсоюзной организации Лебединского ГОКа. — Этот символ, наполненный глубоким патриотическим смыслом рад прикрепить на груди каждый, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о доблести наших отцов и дедов».
Ещё 500 таких лент будут вручены участникам праздничных митингов, которые пройдут в Губкине 9 мая.
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