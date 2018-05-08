На праймериз в гордуму Екатеринбурга заявился зам Якоба

Матвеев выступает в территориальной группе № 6, сообщается на сайте партии. Этот округ включает Пионерский поселок. С Матвеевым на праймериз поборются семь кандидатов, трое из которых также были зарегистрированы сегодня. Среди них директор гимназии № 47 Елена Крюкова и руководитель отдела ЗАГС Кировского района Жанна Гупалова.

Известно, что Матвееву 61 год, в советское время он был первым секретарем Свердловского обкома комсомола. В 1992 году стал вице-мэром по соцполитике и с тех пор не покидал «серый дом».

Фото с сайта мэрии