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На праймериз в гордуму Екатеринбурга заявился зам Якоба
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На праймериз в гордуму Екатеринбурга заявился зам Якоба 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Матвеев выступает в территориальной группе № 6, сообщается на сайте партии. Этот округ включает Пионерский поселок. С Матвеевым на праймериз поборются семь кандидатов, трое из которых также были зарегистрированы сегодня. Среди них директор гимназии № 47 Елена Крюкова и руководитель отдела ЗАГС Кировского района Жанна Гупалова.
Известно, что Матвееву 61 год, в советское время он был первым секретарем Свердловского обкома комсомола. В 1992 году стал вице-мэром по соцполитике и с тех пор не покидал «серый дом».
«ФедералПресс» напоминает, что в праймериз «Единой России» участвуют почти полтораста человек. В их числе как действующие депутаты думы, так и малоизвестные активисты. В частности, от «ЕР» хотят баллотироваться экс-руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин, депутат от «Справедливой России» Александр Смолин, член заксобрания Игорь Володин и 18-летний студент Александр Ручьев.
Фото с сайта мэрии
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