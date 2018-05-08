Куряне могут выиграть год бесплатного фитнеса, купив полезный хлеб

Куряне могут принять участие в розыгрыше годовой клубной карты фитнес-центра «Атлант».

С 10 февраля по 31 мая 2018 года покупайте хлеб «Польза злаков» производства ОАО «КУРСКХЛЕБ» в торговой сети «Европа».

Отправьте фотографию чека (фотографию чека целиком, включая номер чека и подтверждение покупки хлеба «Польза злаков») на электронную почту polza@ireks.ru.

Станьте участниками розыгрыша годовой клубной карты фитнес-центра.

Чем больше чеков участвует в акции, тем больше шансов на победу! Вся «Польза злаков» для активной жизни!