Ещё
Куряне могут выиграть год бесплатного фитнеса, купив полезный хлеб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куряне могут выиграть год бесплатного фитнеса, купив полезный хлеб 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Куряне могут принять участие в розыгрыше годовой клубной карты фитнес-центра «Атлант».
С 10 февраля по 31 мая 2018 года покупайте хлеб «Польза злаков» производства ОАО «КУРСКХЛЕБ» в торговой сети «Европа».
Отправьте фотографию чека (фотографию чека целиком, включая номер чека и подтверждение покупки хлеба «Польза злаков») на электронную почту polza@ireks.ru.
Станьте участниками розыгрыша годовой клубной карты фитнес-центра.
Чем больше чеков участвует в акции, тем больше шансов на победу! Вся «Польза злаков» для активной жизни!
АиФ: последние новости
65 тысяч специальных банковских карт выпущено к чемпионату мира по футболу Воронежских автомобилистов приглашают на флешмоб ко Дню Победы Тренер «Факел-Воронеж»: «Ребята преломили ход встречи»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко120
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко463
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение