Куряне могут выиграть год бесплатного фитнеса, купив полезный хлеб 

Куряне могут принять участие в розыгрыше годовой клубной карты фитнес-центра «Атлант».
С 10 февраля по 31 мая 2018 года покупайте хлеб «Польза злаков» производства ОАО «КУРСКХЛЕБ» в торговой сети «Европа».
Отправьте фотографию чека (фотографию чека целиком, включая номер чека и подтверждение покупки хлеба «Польза злаков») на электронную почту polza@ireks.ru.
Станьте участниками розыгрыша годовой клубной карты фитнес-центра.
Чем больше чеков участвует в акции, тем больше шансов на победу! Вся «Польза злаков» для активной жизни!