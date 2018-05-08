10 мая в Выборге стартует XXXI международный велопробег

10 мая в 9.30 российская группа велосипедистов отправится от ул. Димитрова, д. 5 в Лаппеенранту (Финляндия). 11 мая в 15.00 российские и финские участники велопробега финишируют на Красной площади г. Выборга.

В этом году в заезде примут участие 25 российских велосипедистов из Выборга и Санкт-Петербурга и более 120 — из Финляндии. В составе российской и финской групп — представители различных учреждений и организаций, сотрудники администрации МО «Выборгский район», мэрии Лаппеенранты и другие.

Организаторами велопробега выступают комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район», мэрия Лаппеенранты, Общество дружбы «Финляндия–Россия».

Напомним, что велопробег проводится в рамках Договора о сотрудничестве между городами Выборг и Лаппеенранта (Финляндия). Его целью является пропаганда здорового образа жизни и укрепление межкультурных связей жителей приграничных территорий.

В 2017 году в юбилейном велопробеге приняло участие около 30 граждан России, отметим, что самому молодому участнику акции было 18 лет, а самому взрослому — около 60-ти.