Ещё
10 мая в Выборге стартует XXXI международный велопробег
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 мая в Выборге стартует XXXI международный велопробег 

Ivyborg.ru 41 минуту назад
10 мая в 9.30 российская группа велосипедистов отправится от ул. Димитрова, д. 5 в Лаппеенранту (Финляндия). 11 мая в 15.00 российские и финские участники велопробега финишируют на Красной площади г. Выборга.
В этом году в заезде примут участие 25 российских велосипедистов из Выборга и Санкт-Петербурга и более 120 — из Финляндии. В составе российской и финской групп — представители различных учреждений и организаций, сотрудники администрации МО «Выборгский район», мэрии Лаппеенранты и другие.
Организаторами велопробега выступают комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район», мэрия Лаппеенранты, Общество дружбы «Финляндия–Россия».
Напомним, что велопробег проводится в рамках Договора о сотрудничестве между городами Выборг и Лаппеенранта (Финляндия). Его целью является пропаганда здорового образа жизни и укрепление межкультурных связей жителей приграничных территорий.
В 2017 году в юбилейном велопробеге приняло участие около 30 граждан России, отметим, что самому молодому участнику акции было 18 лет, а самому взрослому — около 60-ти.
Ivyborg.ru: последние новости
Первенство по хоккею на траве среди девушек пройдет в Выборге В Кировске состоялась международная конференция Велосипедисты из Выборга начали май с громких успехов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко120
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой57
Медведев породил новый анекдот про Мутко463
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером8
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение