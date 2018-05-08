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В махачкалинском «Кванториуме» ожили герои ВОВ (ВИДЕО)
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В махачкалинском «Кванториуме» ожили герои ВОВ (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 42 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
В махачкалинском «Кванториуме» ожили герои ВОВ (ВИДЕО) Детский технопарк «Кванториум» совместно с Минтруда создали программу для гаджетов, которая оживляет героев ВОВ, достаточно приложить к их портретам гаджет. Руководитель пресс-службы центра «Успех» Апай Ханарсланова сообщила, — «Организатор проекта — это детский технопарк „Кванториум“ при поддержке министерства труда и соц. развития Дагестана. Всего будут оживать 10 героев Великой Отечественной войны и с помощью специального приложения ожившие портреты будут рассказывать гостям о своей жизни на фронте и вне его».
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