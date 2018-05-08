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Видео дня: 13-летний сын Виктории Бекхэм исполняет романтичную песню
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Видео дня: 13-летний сын Виктории Бекхэм исполняет романтичную песню 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дэвид и Виктория Бекхэм растят детей творческими и самостоятельными. Родители всячески развивают своих отпрысков, давая им свободу самовыражения. Так, 13-летний Круз Бекхэм явно решил пойти по стопам матери и сейчас профессионально занимается музыкой. Он всерьез увлекся пением, что очень нравится Виктории, которая сегодня выложила в Instagram небольшой ролик, на котором мальчик исполняет романтичную балладу. В комментариях подписчики Вики тут же предположили, что Круза ждет большое будущее и что он сможет стать популярнее Джастина Бибера.
Ко всему прочему, Круз еще занимается игрой на пианино и, судя по видео, которые выкладывает его мама, он в этом деле преуспевает. Что ж, будем ждать первых синглов и клипов юного Бекхэма.
kisses @cruzbeckham @rodneyjerkins
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 30 Апр 2018 в 12:36 PDT
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