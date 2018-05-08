Видео дня: 13-летний сын Виктории Бекхэм исполняет романтичную песню

Дэвид и Виктория Бекхэм растят детей творческими и самостоятельными. Родители всячески развивают своих отпрысков, давая им свободу самовыражения. Так, 13-летний Круз Бекхэм явно решил пойти по стопам матери и сейчас профессионально занимается музыкой. Он всерьез увлекся пением, что очень нравится Виктории, которая сегодня выложила в Instagram небольшой ролик, на котором мальчик исполняет романтичную балладу. В комментариях подписчики Вики тут же предположили, что Круза ждет большое будущее и что он сможет стать популярнее Джастина Бибера

Ко всему прочему, Круз еще занимается игрой на пианино и, судя по видео, которые выкладывает его мама, он в этом деле преуспевает. Что ж, будем ждать первых синглов и клипов юного Бекхэма.

kisses @cruzbeckham @rodneyjerkins

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 30 Апр 2018 в 12:36 PDT