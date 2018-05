С днем рождения, Дэвид: как Бекхэмы поздравили главу семейства

Сегодня, 2 мая, прославленному футболисту и образцовому семьянину Дэвиду Бекхэму исполняется 43 года. Супруга Виктория, 6-летняя Харпер, 15-летний Ромео и 13-летний Круз (старший сын, 19-летний Бруклин, находится в Нью-Йорке, потому пропустил торжество) тепло поздравили главу семейства с днем рождения.

Happy birthday to the best daddy! X we all love u so much! So many kisses from us all xxxx we miss u @brooklynbeckham X Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 1 Май 2018 в 11:51 PDT Виктория отвечала за оформление праздника. Сыновья помогли украсить помещение и упаковать подарки. Каждый из них написал заботливому папе персональное письмо с поздравлениями. Но самым милым, конечно, было поздравление от малышки Харпер, которая души не чает в своем родителе. Не без помощи мамы она зачитала содержимое открытки, которую посвятила Дэвиду: «Дорогой папочка, с днем рождения. Надеюсь, тебе понравится наш подарок. Я очень и очень тебя люблю. Харпер». Представляем, как был растроган Дэвид.

Happy birthday daddy I love u so so much x Kisses from Harper Seven xxxx

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 1 Май 2018 в 11:49 PDT Happy birthday to the best dad in the world! I hope you have an amazing day love u @davidbeckham

Публикация от Romeo (@romeobeckham) 1 Май 2018 в 11:46 PDT Happy birthday to the best dad in the world, I love you so much and I hope you have an amazing day @davidbeckham

Публикация от Cruz Beckham (@cruzbeckham) 1 Май 2018 в 11:30 PDT