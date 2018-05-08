Памятник Герою Советского Союза Вячеславу Александрову открыли в Соль-Илецке

В Соль-Илецке открыли памятник Герою Советского Союза, командиру отделения девятой парашютно-десантной роты отдельного 345 парашютно-десантного полка Вячеславу Александрову

Вячеслав Александров родился в Оренбурге в студенческой семье. После окончания вуза родители по распределению уехали в село Изобильное Соль-Илецкого района. После школы Вячеслав поступил в Куйбышевское речное училище, откуда весной 1986 года был призван в армию. За три месяца до демобилизации, 7 января 1988 года, командир отделения парашютно-десантного полка Александров погиб в бою, спасая товарищей. За мужество и воинскую доблесть Вячеславу Александрову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Символично, что мы открываем памятник Герою Советского Союза Вячеславу Александрову накануне этого священного для каждого россиянина праздника. Во все времена воинская доблесть и отвага, мужество и героизм защитников Отечества были опорой государства и народа. В нашей истории есть множество героических примеров. Одним из них является судьба нашего земляка Вячеслава Александрова», — сказал присутствовавший на церемонии губернатор. От имени всех оренбуржцев он поблагодарил маму героя Раису Михайловну.

После открытия губернатор и приглашенные возложили цветы к памятнику.