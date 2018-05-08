Экс-тренер «Зенита» Луческу: если бы я остался в Санкт-Петербурге, у Сёмина были бы проблемы

«Юрий Сёмин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению к друг другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне», — цитирует Луческу Sport24.

Он заявил, что 70-летний Сёмин доказал, что в тренерской работе важен не возраст, а опыт.

«Сёмин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!» — заключил Луческу.