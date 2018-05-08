Луческу: у «Локомотива» были бы проблемы, если бы я остался в «Зените»

"Юрий Семин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен.

Опыт — вот что имеет значение. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!" — передает слова специалиста Sport24.ru.

Также 72-летний румын подчеркнул, что «железнодорожники» могут добиться успеха в еврокубках под руководством Семина.

"Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками" — добавил Луческу.

Московский «Локомотив» обеспечил себе золотые медали чемпионата России в минувшие выходные, обыграв дома питерский «Зенит» со счетом 1:0 в рамках 29-го тура.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством петербургский клуб занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.