Луческу: у «Локомотива» были бы проблемы, если бы я остался в «Зените» 

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что если бы он остался у руля "Зенита", то наставнику «Локомотива» Юрию Семину было бы сложнее одержать победу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
"Юрий Семин — выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен.
Опыт — вот что имеет значение. Семин — настоящий профессионал. Но если бы я остался в «Зените», у него были бы проблемы!" — передает слова специалиста Sport24.ru.
Также 72-летний румын подчеркнул, что «железнодорожники» могут добиться успеха в еврокубках под руководством Семина.
"Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками" — добавил Луческу.
Московский «Локомотив» обеспечил себе золотые медали чемпионата России в минувшие выходные, обыграв дома питерский «Зенит» со счетом 1:0 в рамках 29-го тура.
Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством петербургский клуб занял третье место в турнирной таблице РФПЛ.