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Дмитрий Азаров поздравил пациентов госпиталя ветеранов войн с Днем Победы
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Дмитрий Азаров поздравил пациентов госпиталя ветеранов войн с Днем Победы 

Волга Ньюс 19 минут назад
Эвакогоспиталь № 3999 был организован в запасной столице страны, Куйбышеве, в 1943-м году. Он имел протезно-ортопедический профиль — сюда поступали раненые в боях и при артобстрелах, потерявшие конечности, нередко верхние и нижние одновременно. Круглосуточная, психологически тяжелая работа изматывала врачей и медсестер, но неизменным оставалось правило — терпеть и относиться с любовью к больному в любой ситуации.
Врач-терапевт Тамара Карцева работает в госпитале с 1967 года и училась у военврачей, которые в безвыходных, казалось бы, ситуациях не просто спасали человеческие жизни, они возвращали людям веру в будущее. «Наши врачи всегда были на передовой, история жизни каждого — героическая», — говорит ветеран госпиталя.
Тамара Карцева как хранитель традиций передает опыт нынешним врачам и медсестрам госпиталя. Медик раскрывает секрет того, почему самарский госпиталь уже 75 лет является является одним из лучших в стране: «Умение общаться с пациентами, терпение и ласка даже в самых трудных ситуациях».
Ежегодно тысячи ветеранов проходят в госпитале лечение и реабилитацию. «Храмом здоровья для участников и ветеранов войны» в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс назвал госпиталь Семен Павлович Гуревич. Мальчишкой он был эвакуирован в Куйбышев: с нуля строил ГПЗ-4, трудился на заводе слесарем-наладчиком, затем более 30 лет проработал на ГПЗ-9. Прекрасно помнит 9 Мая 1945 года — этот день коллектив ГПЗ-4 встретил в самом большем на заводе цехе — кузнечном.
"Ликовали, конечно, ведь мы прекрасно представляли, какой ценой Победа далась стране, во что обошлась каждому", — вспоминает ветеран.
Несмотря на возраст, Семен Гуревич полон сил, а самое главное — оптимизма. «Через 11 дней мне исполнится 94 года. Из них я отработал 75 лет. Чувствую себя хорошо, спасибо врачам: внимательны все — от сестер до начальника госпиталя. Замечаний не имею», — по-военному четко говорит он.
Крепкого здоровья Семену Гуревичу и другим пациентам госпиталя пожелал во время торжества глава региона Дмитрий Азаров.
"Очень рассчитываю, что когда вы силы восстановите под присмотром опытных, заботливых, профессиональных врачей, медсестер, санитарочек, мы с вами отметим не один День Победы, проведем огромное количество совместных мероприятий и сделаем много добрых дел на благо нашей великой Родины", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава попечительского совета госпиталя поблагодарил ветеранов за участие в военно-патриотическом воспитании мальчишек и девчонок. «Это дорогого стоит. Без этого невозможна передача святых традиций нашей страны, нашего народа будущим поколениям», — сказал Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул: в России всегда будут помнить и чтить тех, кто совершил ратный и трудовой подвиг. «Говорят, если страна забывает своих героев, у этой страны нет будущего. И я рад, что в нашей стране традиции живут, появляются новые, такие, как „Бессмертный полк“. Уверен, завтра мы в едином строю с десятками тысяч горожан, жителями области и России, выйдем на площади, чтобы пройти с портретами людей, которые все сделал для Победы. Наша страна всегда будет черпать силы, энергию, патриотизм в великом подвиге народа», — заключил Дмитрий Азаров.
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