РФС оштрафован за поведение болельщиков сборной России в матче с Францией

Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге.

По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, Дисциплинарный комитет FIFA под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса FIFA.

FIFA придерживается политики нулевой терпимости в отношении дискриминации (см. Статью 4 Устава FIFA), осуществляя комплекс мер по противодействию дискриминации и продвижению разнообразия, включая внедрение в 2015 году Системы антидискриминационного мониторинга для контроля и отчетности по 871 матчу в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, всем матчам Кубка Конфедераций FIFA 2017 и финального турнира Чемпионата мира FIFA по футболу FIFA 2018. На своих турнирах, включая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, FIFA ввела трехступенчатую процедуру реагирования, в случае возникновения инцидентов судьи могут приостановить матч в связи с дискриминационным поведением болельщиков.