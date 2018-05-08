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РФС оштрафован за поведение болельщиков сборной России в матче с Францией
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РФС оштрафован за поведение болельщиков сборной России в матче с Францией 

Чемпионат.com 14 минут назад
Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге.
По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, Дисциплинарный комитет FIFA под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса FIFA.
FIFA придерживается политики нулевой терпимости в отношении дискриминации (см. Статью 4 Устава FIFA), осуществляя комплекс мер по противодействию дискриминации и продвижению разнообразия, включая внедрение в 2015 году Системы антидискриминационного мониторинга для контроля и отчетности по 871 матчу в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, всем матчам Кубка Конфедераций FIFA 2017 и финального турнира Чемпионата мира FIFA по футболу FIFA 2018. На своих турнирах, включая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, FIFA ввела трехступенчатую процедуру реагирования, в случае возникновения инцидентов судьи могут приостановить матч в связи с дискриминационным поведением болельщиков.
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