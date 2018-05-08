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Сборная России выступит расширенным составом в Бельгии на КМ по ВМХ в суперкроссе
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Сборная России выступит расширенным составом в Бельгии на КМ по ВМХ в суперкроссе 

Р-Спорт 17 минут назад
Главный тренер сборной России по велоспорту ВМХ Павел Костюков рассказал, что его команда выступит расширенным составом на Кубке мира по суперкроссу, который состоится в бельгийском Хейсден-Зельдере.
Этап Кубка мира в Бельгии пройдет 12-13 мая.
"Завтра-послезавтра начинаем тренировки на трассе в Зельдере, она нам знакома, определенные успехи в выступлении здесь у нас есть. И, кстати, на этой же трассе будет чемпионат мира-2019, который будет важен для квалификации на Олимпийские игры. Сейчас у нас состав немного расширится перед этим этапом Кубка мира — до 14 человек в различных возрастных категориях", — сказал Костюков по телефону корреспонденту РИА Новости.
На предыдущем этапе Кубка мира в суперкроссе, который состоялся в нидерландском Папендале, выступали четыре российских гонщика — Евгений Комаров, Александр Катышев, Борис Пономарев, Евгений Клещенко. " (Павел) Малышенков, (Константин) Галямов добавятся в мужской состав, будут бороться за получение квот на чемпионат мира. К женскому составу присоединится Виктория Васькова", — добавил тренер.
В Папендале стартовали четыре российские гонщицы — Ярослава Бондаренко, Наталья Афремова, Наталья Суворова, Татьяна Капитанова. При этом первые три вышли в финал, а Бондаренко заняла третье место. «Наши иностранные коллеги отметили, что сразу три спортсменки у нас были в финале. Сказали, что видна уже системная работа, что в команде идет общая динамика результатов», — подчеркнул он.
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