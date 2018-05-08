«Голодец в любом случае лучше, чем Мутко»

«Я думаю Голодец в любом случае лучше, чем Мутко. Опыт, который был у Ольги Голодец, свидетельствует о том, что у нее есть некоторые возможности для решения этой проблемы. Но, конечно же, это зависит не только от нее, но и от множества других факторов. Дело в том, что в последние годы в спортивную индустрию были привлечены такие инвестиции, которые позволяют надеяться, что спорт у нас будет работать по восходящей. Это еще начиналось с Сочи, в этом году — футбол и так далее.

Надо учитывать, что если брать экономику в целом, спорт — это не доминирующая сфера, а сопутствующая. Вся инфраструктура, которая строиться у нас в стране и связана со спортом (международные соревнования) позволяет добиться конкретных результатов на уровне регионов. Ведь строительство новых аэропортов, фильтровальных станций (очистка воды), дорог — это останется, это не разовая акция. Это инфраструктура, которой будут пользоваться жители тех или иных регионов. Здесь просто была задумка: что то или иное спортивное мероприятие заставит чиновников более интенсивно сосредоточить внимание по крайней мере на тех регионах, которые связаны со спортом, и подтянуть эту инфраструктуру, которая десятилетиями практически не менялась. Я думаю, Ольга Голодец продолжит эту тенденцию, тем более, что здесь уже есть более менее хороший задел.

К Мутко в связи с последними спортивными событиями весьма критическое отношение. Он вольно или невольно оказался причастен к этому. Общественное мнение достаточно критично относилось к нему и многие удивлены, что он входит в новый состав Правительства. Но, правда, собирается заниматься другой сферой деятельности: вице-премьер по строительству. Ну посмотрим, может у него со строительством будет лучше, чем со спортом».