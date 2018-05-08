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В финале «Хроники Второй мировой» в War Thunder игроков ждут битвы на подступах к Рейхстагу и в небе над Берлином
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В финале «Хроники Второй мировой» в War Thunder игроков ждут битвы на подступах к Рейхстагу и в небе над Берлином 

Riot Pixels 11 минут назад
Фото: Riot Pixels
Мы уже писали о цикле событий «Хроника Второй мировой» в War Thunder. Игроки поучаствовали в реконструкциях более 40 знаменитых сражений на разных фронтах. Наградами стали эксклюзивные декали, редкая техника и другие призы. Для финала Gaijin Entertainment приберегла битвы в небе над Берлином и на подступах к Рейхстагу. Только 8 и 9 мая за одну награду «Хроники» полагается особый декоратор или декаль.
Существенный повод запустить игру — событие «Флаг Победы». На картах «Переправа через Рейн» и «Берлин» группа диверсантов попытается похитить ваше воинское знамя. Вы не должны допустить его потерю, а еще лучше — лишите знамени врага. За дебютную победу в событии Gaijin обещает соответствующую декаль «Флаг Победы», за каждые пять побед — дублеры и усилители.
Еще разработчики порадуют танкистов и пилотов серией турниров «Победа», которая растянется на весь май. Форматы — «1 на 1», «2 на 2» и «7 на 7» (аркадный, симуляторный и реалистичный режимы). Главными призами заявлены советские истребитель И-301 и уникальный танк РБТ-5, оснащенный парой 250-кг «танковых торпед».
Наконец, до 10 мая за три выигрыша в случайных боях вы получите одну из четырех праздничных декалей. До 10 же числа в игровом магазине доступны спецнаборы техники со скидками до 50%, а премиум-аккаунт на 90 и 365 дней можно приобрести за полцены. Подробнее о товарах и скидках читайте тут.
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