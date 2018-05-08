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War Thunder празднует День Победы
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War Thunder празднует День Победы 

Игромания.ру 11 минут назад
Фото: Игромания.ру
Gaijin Entertainment устраивает для игроков War Thunder целую серию праздничных событий, приуроченных к Дню Победы. Уже сейчас можно отправиться в игру и принять в них участие.
Только сегодня и завтра игроки могут приблизить финал «Хроник Второй мировой», вступив в сражения в небе над Берлином и на подступах к Рейхстагу, и получив за одну награду «Хроники» декаль или особый декоратор.
На картах «Берлин» и «Переправа через Рейн» проходит событие «Флаг Победы». Диверсанты собираются похитить воинское знамя, а игрокам следует не дать этому случиться. А ещё лучше — лишить знамени вражескую команду! За первую победу в событии участники получат декаль «Флаг Победы», а наградой за каждые 5 побед станут дублёры и усилители.
В течение всего мая пилоты и танкисты War Thunder могут принять участие в серии турниров «Победа» в форматах «1 на 1», «2 на 2» и «7 на 7». Турнирные бои проходят в аркадном, реалистичном и симуляторном режимах, а главными призами станут уникальный советский танк РБТ-5, вооруженный двумя «танковыми торпедами», и советский истребитель И-301. Подробнее о турнирах можно узнать на официальном сайте.
С 4 по 10 мая игроки смогут получить одну из четырех праздничных декалей за три победы в случайных боях. В это же время в игровом магазине проходит распродажа: специальные наборы техники, премиум-аккаунт на 90 и 365 дней и любую технику стран-союзников, включая премиумную, можно купить со скидками до 50%.
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