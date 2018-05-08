Голкипер «Авангарда»: Не до конца понимаю, как далеко забралась наша команда

— Как ощущения в роли финалиста Кубка России? Могли ли еще год назад представить себе что-то подобное? — Конечно, не мог. Еще осенью я вместе с волгоградским «Ротором» ковырялся на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. В том клубе не получилось. Сказали, что я не нужен команде. Появился вариант с Курском. Честно говоря, на тот момент я даже не знал, что они продолжают борьбу в Кубке России.

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А потом были игры с «Амкаром» в четвертьфинале и «Шинником» в полуфинале. В общем, удачно все сложилось. Финалистом Кубка России себя еще не ощущаю. Наверное, просто не до конца понимаю, как далеко забралась наша команда, — сказал Кобзев.

Напомним, в решающем матче, который пройдет 9 мая в Волгограде, «Авангард» сыграет против «Тосно».

В полуфинале курский клуб одолел ярославский «Шинник», а «Тосно» обыграл московский "Спартак"

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