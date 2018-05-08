Lyn выиграл AfreecaTV Warcraft League 2018

Пак Lyn Джун стал чемпионом первого сезона AfreecaTV Warcraft League 2018. В финале он всухую обыграл соотечественника Жо Жу LawLiet Ёна.

В первом сезоне AWL 2018 участвовали 16 игроков из Южной Кореи и Китая. Организаторы распределили их в сетке single-elimination, где они боролись за призовой фонд $9,2 тыс.

На пути к финалу Lyn обыграл Хао Life Яна, Ван Infi Сюйвэня и Чан Moon Джэ Хо, а в решающем матче победил LawLiet со счетом 3:0.

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Итоги турнира:

Пак Lyn Джун — $3,7 тыс.

Жо Жу LawLiet Ён —$1,8 тыс.

Чан Moon Джэ Хо —$1 тыс.

Хуан TH000 Сян — $1 тыс.

Ли ReprisaL Джон Сок — $410 Ю Romantic Хинг Ху — $410 Жи 120 Хиан Гуо — $410 Ван Infi Сюйвэнь — $410