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Lyn выиграл AfreecaTV Warcraft League 2018
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Lyn выиграл AfreecaTV Warcraft League 2018 

CyberSport.ru 1 час назад
Пак Lyn Джун стал чемпионом первого сезона AfreecaTV Warcraft League 2018. В финале он всухую обыграл соотечественника Жо Жу LawLiet Ёна.
В первом сезоне AWL 2018 участвовали 16 игроков из Южной Кореи и Китая. Организаторы распределили их в сетке single-elimination, где они боролись за призовой фонд $9,2 тыс.
На пути к финалу Lyn обыграл Хао Life Яна, Ван Infi Сюйвэня и Чан Moon Джэ Хо, а в решающем матче победил LawLiet со счетом 3:0.
Сетка турнира:
Итоги турнира:
Пак Lyn Джун — $3,7 тыс.
Жо Жу LawLiet Ён —$1,8 тыс.
Чан Moon Джэ Хо —$1 тыс.
Хуан TH000 Сян — $1 тыс.
Ли ReprisaL Джон Сок — $410  Ю Romantic Хинг Ху — $410  Жи 120 Хиан Гуо — $410  Ван Infi Сюйвэнь — $410
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