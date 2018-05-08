Геркус: «Локомотив» планирует отходить от практики организации транспорта для болельщиков

Руководство «Локомотива» регулярно организовывает бесплатные электрички на гостевые матчи команды в Химках и Туле. В прошлом году клуб организовал несколько чартерных рейсов на финал Кубка России против "Урала" (2:0), который прошел в Сочи.

"Мы планируем организовать электричку на матч против тульского «Арсенала» (13 мая — прим. ТАСС), но считаю, что от этого (организации транспорта — прим. ТАСС) нужно отходить. Это все замечательно, но надо поддерживать и других болельщиков, транспорт — это лишь маленькая часть людей. В Краснодаре было от пяти до семи тысяч болельщиков, они все добрались до города и вернулись домой. Это ни на что не повлияло, значит, это не нужно, только лишние организационные хлопоты, которые мы можем потратить на что— то полезное", — сказал Геркус.

В день матча 28-го тура против «Краснодара» 30 апреля администрация «Локомотива» организовала для своих фанатов совместный просмотр матча около «РЖД-Арены» в Москве. На площади около стадиона были организованы различные развлекательные мероприятия, а также установлен большой экран, на котором в прямом эфире транслировалась игра российского первенства.

"Деньги с организации праздника мы можем потратить на концерт или фан-зону. Вот организацию самолета [в Краснодар на матч 28-го тура] и поменяли на фан-зону, и планируем делать ее еще", — добавил Геркус.