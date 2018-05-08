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Геркус: «Локомотив» планирует отходить от практики организации транспорта для болельщиков
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Геркус: «Локомотив» планирует отходить от практики организации транспорта для болельщиков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» планирует отойти от практики организации транспорта для своих болельщиков. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.
Руководство «Локомотива» регулярно организовывает бесплатные электрички на гостевые матчи команды в Химках и Туле. В прошлом году клуб организовал несколько чартерных рейсов на финал Кубка России против "Урала" (2:0), который прошел в Сочи.
"Мы планируем организовать электричку на матч против тульского «Арсенала» (13 мая — прим. ТАСС), но считаю, что от этого (организации транспорта — прим. ТАСС) нужно отходить. Это все замечательно, но надо поддерживать и других болельщиков, транспорт — это лишь маленькая часть людей. В Краснодаре было от пяти до семи тысяч болельщиков, они все добрались до города и вернулись домой. Это ни на что не повлияло, значит, это не нужно, только лишние организационные хлопоты, которые мы можем потратить на что— то полезное", — сказал Геркус.
В день матча 28-го тура против «Краснодара» 30 апреля администрация «Локомотива» организовала для своих фанатов совместный просмотр матча около «РЖД-Арены» в Москве. На площади около стадиона были организованы различные развлекательные мероприятия, а также установлен большой экран, на котором в прямом эфире транслировалась игра российского первенства.
"Деньги с организации праздника мы можем потратить на концерт или фан-зону. Вот организацию самолета [в Краснодар на матч 28-го тура] и поменяли на фан-зону, и планируем делать ее еще", — добавил Геркус.
5 мая «Локомотив» в матче 29-го тура первенства страны обыграл санкт-петербургский "Зенит" (1:0) и досрочно обеспечил себе третий в истории титул чемпиона России.
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