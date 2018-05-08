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Александр Кобзев: Финал с «Тосно»? В кубковых матчах фаворит больше на бумаге
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Александр Кобзев: Финал с «Тосно»? В кубковых матчах фаворит больше на бумаге 

Советский спорт 1 час назад
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— Все же «Тосно» по-прежнему клуб РФПЛ, и большинство экспертов считают его фаворитом финала. Согласны с этим? — В кубковых матчах фаворит больше на бумаге. И не важно, как думают эксперты или букмекеры. Ведь мы прошли ЦСКА, обыграли «Амкар» на выезде, хотя фаворитами были соперники.
Тот же «Тосно» преподнес сюрприз со «Спартаком». Поэтому преимущество команды из Ленинградской области формально. Все покажет игра, — сказал Кобзев в интервью «Газете».
Напомним, матч между командами состоится завтра, 9 мая, в Волгограде и стартует в 19.00 мск, а "Советский спорт" проведет его текстовую трансляцию.
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