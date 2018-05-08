Александр Кобзев: Финал с «Тосно»? В кубковых матчах фаворит больше на бумаге

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— Все же «Тосно» по-прежнему клуб РФПЛ, и большинство экспертов считают его фаворитом финала. Согласны с этим? — В кубковых матчах фаворит больше на бумаге. И не важно, как думают эксперты или букмекеры. Ведь мы прошли ЦСКА, обыграли «Амкар» на выезде, хотя фаворитами были соперники.

Тот же «Тосно» преподнес сюрприз со «Спартаком» . Поэтому преимущество команды из Ленинградской области формально. Все покажет игра, — сказал Кобзев в интервью «Газете».

Напомним, матч между командами состоится завтра, 9 мая, в Волгограде и стартует в 19.00 мск, а "Советский спорт" проведет его текстовую трансляцию.

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