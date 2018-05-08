Украинская дивизия «Эдельвейс» обзавелась гимном

Об этом сообщил член дивизии Глеб Бабич, который и выступил автором песни.

«Это не просто клип. Это, даже, не просто гимн горно-штурмовой бригады. Это иллюстрация нашего единства. Тех, кто защищает, и тех, кто поддерживает защитников», — написал он в Facebook.

Песню исполнила группа Kozak System.

По словам Бабича, клип был снял у линии соприкосновения и дополнен кадрами из боевых и полигонных съемок бригады.

В то же время, находящаяся в составе ВСУ 10-я отдельная горно-штурмовая бригада не имеет официального название. «Эдельвейс» — это ее самоназвание. Ее создали под Киевом в городе Белая Церковь 1 октября 2015 года. Местом дислокации определили Коломыю Ивано-Франковской области. Бригада формировалась на добровольной основе. В 2016 году стало известно, что в бригаду войдут добробаты «Айдар» и «Донбасс-Украина». Однако в январе 2017 года эти подразделения были выведены из бригады.

Неофициальное название «Эдельвейс» носила также 1 горнострелковая дивизия Третьего рейха, созданная в 1938 году. Принимала участие в боях в Европе, на Кавказе, боях с партизанами в Югославии, Греции и Италии.

Отметилась в ряде военных преступлений. Так, в 1939 году дивизия принимала участие в сгоне евреев Перемышля для принудительного труда. В июле 1943 года солдаты дивизии атаковали греческую деревню Мусиотицас после того, как обнаружили недалеко от неё склад вооружения. Войсками было убито 153 мирных жителя. 16 августа 1943 года деревня Коммено в греческом регионе Эпир была атакована солдатами дивизии под командованием оберст-лейтенанта Йозефа Зальмингера, было убито 317 мирных жителей. Также части дивизии принимали участие в убийствах нескольких тысяч (от 4,5 тыс. до 5,3 тыс.) итальянцев из 33-й итальянской пехотной дивизии в сентябре 1943 года, находившихся на греческом острове Кефалония после выхода Италии из войны, которые известны как «Бойня дивизия в Акви». Кроме того, бойцы дивизии убили 200 мирных жителей греческой деревни Лингиадес, что известно как «Холокост в Лингиадес». =