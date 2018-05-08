С уважением к истории. Глеб Никитин показал фото из семейного архива, посвященные Дню Победы 

Фото из семейного архива Глеба НикитинаС уважением к истории. Глеб Никитин показал фото из семейного архива, посвященные Дню Победы
В семье Глеба Никитина бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Накануне глава региона поделился фотографиями из семейного архива, посвящённые Дню Победы.
Дети Глеба Никитина (Пётр и Арина) приобщились к истории
В 2015 году Глеб Никитин с семьёй посетил свою малую родину — Данилову Слободу в Старицком районе Тверской области.
Глеб Никитин с семьей почтили память погибших в страшной войне.
В 1942-43 годах в этих местах разворачивалась одна из самых кровопролитных битв за всю историю Великой отечественной войны — Ржевская битва. Потери Красной армии в боях под Ржевом составили более 600 тысяч человек.
В семье Глеба Никитина хорошо понимают, что патриотизм — это синоним слова «уважение». Относиться с уважением к истории своей страны и подвигам дедов и прадедов — залог нашего дальнейшего благополучия.