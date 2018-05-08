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«Арсенал» снимет и подарит ворота фанатам «Локомотива», если они выбегут на поле
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«Арсенал» снимет и подарит ворота фанатам «Локомотива», если они выбегут на поле 

Чемпионат.com 1 час назад
Заместитель генерального директора по безопасности тульского «Арсенала» Виталий Родионов рассказал о готовности клуба к приезду в 30-м туре российской Премьер-Лиги «Локомотива», обеспечившего себе золотые медали.
«У нас и в прошлом году на чемпионский матч со «Спартаком» были усиленные меры, просто на тот момент мы не справились. Предыдущий опыт мы учли и задействуем на игре с «Локомотивом» больше средств и сил, в том числе ЧОП и стюардов в большом количестве. Также проводим разъяснительные беседы с представителями болельщиков «Локомотива». В четверг у нас будет встреча с ними и сотрудниками МВД. Пообщаемся и узнаем об их планах. Может, они и не планируют выбегать на поле, ведь это уже не чемпионский матч. Плюс у нас дружеские отношения с «Локомотивом», и всё должно пройти спокойно.
Что касается системы подогрева поля, которую вывели из строя болельщики «Спартака» год назад, то всё произошло из-за ворот. Система была залита в основание ворот, а их вырвали с корнем, вот и затронули подогрев. Мы устранили все недостатки, и больше такое не повторится. А если болельщики «Локомотива» вдруг выбегут на поле, то мы просто снимем ворота и подарим им на память», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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