Илья Геркус: «Конечно, я зарабатываю меньше, чем Семин»

— У вас большая зарплата в «Локомотиве»?

— Не жалуюсь.

— Больше, чем у Юрия Павловича?

— Конечно, меньше. Это принципиально разные вещи — тренер и управленец. Футболисты — это актеры, которые играют пьесу, тренер — режиссер, а мы все находимся за сценой, в глубине. А потом вызываем футболистов и тренеров на бис, аплодируем им. Может быть, это вызвано тем, что в советские времена не было такого понятия, как продюсер. А это люди, которые формируют идею кино, приглашают режиссера, сражаются с ним, если нужно, решают, как фильм будет продаваться. Сейчас даже на самое гениальное кино без рекламы никто не пойдет. Так же и футбол очень изменился в последние годы. Сейчас мы к этому приходим, — сказал Геркус. (Отдел футбола)

Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в «СЭ».

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