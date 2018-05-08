Обходите грязь: на Плотинке перед 9 Мая сняли плитку, оставив слой песка

На пешеходной части Плотинки со стороны дома Севастьянова сняли плитку. Сегодня оттуда убрали последние палеты со старым покрытием, оставив пешеходную зону, покрытую песком. В конце апреля тут начали ремонт к ЧМ-2018, который должны закончить в июне.

Эта часть Плотинки считается закрытой для пешеходов, стоит даже предупреждающий щит, однако по факту люди всё равно здесь ходят (по полуразобранной части Плотинки прошли сторонники Навального в субботу, 5 мая).

Завтра, 9 мая, на парад и другие культурно-массовые мероприятия в честь Дня Победы придёт множество горожан. По всей видимости, им придётся стоять в грязи, которая получится из песка во время дождей, которые обещают в Гидрометцентре.