Обходите грязь: на Плотинке перед 9 Мая сняли плитку, оставив слой песка 

На пешеходной части Плотинки со стороны дома Севастьянова сняли плитку. Сегодня оттуда убрали последние палеты со старым покрытием, оставив пешеходную зону, покрытую песком. В конце апреля тут начали ремонт к ЧМ-2018, который должны закончить в июне.
Эта часть Плотинки считается закрытой для пешеходов, стоит даже предупреждающий щит, однако по факту люди всё равно здесь ходят (по полуразобранной части Плотинки прошли сторонники Навального в субботу, 5 мая).
Завтра, 9 мая, на парад и другие культурно-массовые мероприятия в честь Дня Победы придёт множество горожан. По всей видимости, им придётся стоять в грязи, которая получится из песка во время дождей, которые обещают в Гидрометцентре.
«Для этого объекта давно заказаны ограничивающие ограждения и знаки. Все перекрытия согласованы с ГИБДД, — уточнили в мэрии Екатеринбурга. — Однако в Минкульте области попросили не выставлять ограждения, поскольку люди все равно проходят здесь. Подрядчик пошёл навстречу. 10 мая в 10 утра на этом участке со стороны Пушкина и со стороны 8 Марта знаки и ограждения появятся. Срочность работ по замене плитки обусловлена тем, что они должны быть полностью закончены в начале июня. Да, есть трудности в плане того, что люди могут запачкаться, но на самой стройке это никак не скажется».