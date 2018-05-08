Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл: не ждите разгрома

В одном из перенесённых матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». В четырёх последних турах команда Маурисио Почеттино победила лишь раз, и это поставило под сомнение её попадание в зону Лиги чемпионов. В среду «шпоры» планируют собраться с мыслями и вернуться на победную полосу. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок на «Уэмбли».

Тоттенхэм

"Тоттенхэм" не хватило на весь сезон. К концу дистанции команда Маурисио Почеттино растеряла форму и уверенность в своих силах, что находит отражение в результатах. В четырёх последних матчах Премьер-лиги «шпоры» добились лишь одной победы при одной ничьей и двух поражениях. Отрицательные результаты привели к тому, что место лондонцев в зоне Лиги чемпионов теперь подвергается сомнению. Впрочем, если «Тоттенхэм» выиграет два оставшихся матча, то гарантирует себе третью позицию. Главный тренер команды Маурисио Почеттино и Уго Льорис в один голос говорят о том, что футболистам нужно собраться.

Ньюкасл

"Ньюкасл" гарантировал себе прописку в Премьер-лиге и занимает десятое место в таблице. В последние недели команда Рафаэля Бенитеса явно позволила себе расслабиться. Это привело к трём подряд поражениям — от «Эвертона» (0:1), «Вест Бромвича» (0:1) и «Уотфорда» (1:2). Да, «сороки» не имеют турнирной мотивации, но они наверняка захотят повлиять на расклад в борьбе за места в Лиге чемпионов. Так что на «Уэмбли» «Ньюкасл» постарается как минимум дать бой «Тоттенхэму».

Где смотреть матч

Игру на «Уэмбли», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Тоттенхэм" — «Ньюкасл»: +18=6-21. Разница мячей: 68-72.

Первый круг: 2:0.

"Ньюкасл" имеет преимущество в матчах с «Тоттенхэмом» в эпоху Премьер-лиги. Стоит сказать, что в последних девяти поединках между этими командами «сороки» одержали пять побед, а «шпоры» — четыре.

Интересные факты

— «Тоттенхэм» может дважды обыграть «Ньюкасл» в рамках одного чемпионата впервые с сезона 2004/05.

— «Тоттенхэм» выиграл 17 последних домашних матчей против новичков Премьер-лиги.

— «Ньюкасл» обыгрывал «Тоттенхэм» в 3 последних гостевых матчах АПЛ.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Тоттенхэм" растерял форму и уверенность в себе, поэтому ожидать разгрома «Ньюкасла» не следует, даже учитывая отсутствие турнирной мотивации у команды Рафаэля Бенитеса. Не стоит забывать, что «сороки» являются достаточно неудобным соперником для «шпор». Как нам кажется, крупной победы хозяев в среду на «Уэмбли» не будет. Наша ставка: «Ньюкасл» с форой (+2,5)" с коэффициентом 1.57.