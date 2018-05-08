Виктор Онопко: «Мариу Фернадес готов сыграть правого центрального в сборной России»

Тренер ЦСКА, бывший капитан сборной России Виктор Онопко лестно оценил умения Мариу Фернандеса , который родился в Бразилии, но после получения паспорта гражданина РФ может играть за российскую национальную команду. Он отметил, что бразилец готов при необходимости сыграть правого центрально в матчах чемпионата мира-2018.

— Готов ли Мариу Фернандес при необходимости сыграть правого центрального в схеме с тремя защитниками?

— Конечно. Мариу — такой профессионал, которых я раньше не встречал. Он умный, по-бразильски техничный, работоспособный. На тренировках он почти никогда не спрашивает, что нужно делать — сам все понимает.

— Как у него с русским языком? Сможет общаться с другими центральными?

— Конечно. Все футбольные термины — вперед, назад, сзади и так далее он знает. Он много лет в России и освоился здесь.

— А Джикию после травмы стоило брать?

— Думаю, да. Он поиграл в Лиге чемпионов, освоился в сборной, и, конечно, он бы не помешал команде. Не знаю, как насчет окончательной заявки, но в предварительной он бы пригодился. Хотя я не знаю его состояния (после травмы. — Прим. «СЭ»), тут лучше решать штабу сборной.

Чемпионат мира-2018 пройдет с ь14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. ( Андрей СИЗЯКИН

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