Вешняковцы отметят День Победы турниром по настольному теннису

В День Победы вешняковцы смогут принять участие в турнире по настольному теннису, который будет посвящен праздничной дате.

Организаторы мероприятия приглашают на него всех поклонников спорта, от самых маленьких до взрослых.

Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов отметил, активные вешняковцы давно привыкли к тому, что самые важные даты в нашем районе отмечаются на спортивных площадках. Он с удовлетворением подчеркнул, что в Вешняках живёт множество энтузиастов, для которых праздник — это не только повод встретиться с друзьями за накрытым столом, но и отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

В этот раз на турнире будут разыграны личные первенства среди мужчин и женщин.

Мероприятие начнётся в среду, 9 мая, в 12:00 на площадке для настольного тенниса в лесопарке Кусково. Адрес: ул. Юности, вл. 2. Вход свободный.