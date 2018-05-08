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Антонио Конте: Мората — игрок «Челси». По-моему, ситуация ясна
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Антонио Конте: Мората — игрок «Челси». По-моему, ситуация ясна 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что Альваро Мората пополнит состав итальянского клуба в летнее трансферное окно. По слухам, нападающий уже согласовал условия контракта.
"Мората — игрок «Челси». Он должен подготовиться к матчу против «Хаддерсфилда», он должен подготовиться к следующему сезону в «Челси». По-моему, ситуация ясна.
Что касается слухов, связанных с его уходом в «Ювентус», то я не люблю комментировать подобные вещи. Это был трудный сезон для Мораты, но то же самое касается всех игроков нашего клуба. Вы, журналисты, думаете, что тяжело только Морате, но я хотел бы, чтоб вы уделили внимание всей команде", — цитирует Конте Goal.
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