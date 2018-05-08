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Российские футболисты проиграли немцам в Волгограде
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Российские футболисты проиграли немцам в Волгограде 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Официальный сайт РФС
Юношеская сборная России по футболу в товарищеском матче проиграла сверстникам из Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Николас Кюн, еще один мяч забил Эрик Хотман.
Автором единственного гола у россиян стал Гамид Агаларов.
Перед матчем болельщикам продемонстрировали трофей Кубка России, за который поспорят «Тосно» и курский «Авангард». Финальный матч состоится 9 мая на стадионе «Волгоград Арена».
Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Россия (U-19) — Германия (U-19) — 1:3 Голы: 0:1 — Хотман — 12, 0:2 — Кюн — 25, 1:2 — Агаларов — 75, 1:3 — Кюн — 77
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