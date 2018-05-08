Ещё
Юношеская сборная России проиграла Германии в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юношеская сборная России проиграла Германии в Волгограде 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 8 мая, юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) в Волгограде провела товарищеский матч со сверстниками из Германии. Встреча прошла на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Товарищеский матч
Юношеская сборная России — юношеская сборная Германии — 1:3 (0:2)
Голы: Хотман, 12 (0:1). Кюн, 25 (0:2). Агаларов, 75 (1:2). Кюн, 76 (1:3).
Россия: Шитов (Зириков, 46), Актисов (Зорин, 46), Михайлов (Калачёв, 58), Пруцев (Москвичев, 46), Умяров (Агаларов, 46), Колесниченко (Чистяков, 46), Гоманюк (Агеев, 46), Заварухин (Цесь, 46), Маслов (Челидзе, 46), Молчанов (Тарасов, 46), Великородный (Радостев, 64).
Германия: Плогман, Сагман, Лудевиг, Бисекк, Риос Алонсо, Байер (Штирлин, 64), Алмейда Мораис (Бецнер, 46), Абушабака, Хотман, Кюн, Нмеха (Филипп, 64).
Чемпионат.com: последние новости
Для борьбы с мошкой перед матчами ЧМ-2018 в Волгоград завезли 70 тонн «Бактицида» Ограбление Сбербанка на юге Волгограда попало на видео Футболисты сборной России и Германии научат волгоградцев играть в футбол
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию30
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко263
Медведев породил новый анекдот про Мутко471
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение