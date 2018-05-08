Юношеская сборная России проиграла Германии в Волгограде

Сегодня, 8 мая, юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) в Волгограде провела товарищеский матч со сверстниками из Германии. Встреча прошла на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Товарищеский матч

Юношеская сборная России — юношеская сборная Германии — 1:3 (0:2)

Голы: Хотман, 12 (0:1). Кюн, 25 (0:2). Агаларов, 75 (1:2). Кюн, 76 (1:3).

Россия: Шитов (Зириков, 46), Актисов (Зорин, 46), Михайлов (Калачёв, 58), Пруцев (Москвичев, 46), Умяров (Агаларов, 46), Колесниченко (Чистяков, 46), Гоманюк (Агеев, 46), Заварухин (Цесь, 46), Маслов (Челидзе, 46), Молчанов (Тарасов, 46), Великородный (Радостев, 64).

Германия: Плогман, Сагман, Лудевиг, Бисекк, Риос Алонсо, Байер (Штирлин, 64), Алмейда Мораис (Бецнер, 46), Абушабака, Хотман, Кюн, Нмеха (Филипп, 64).