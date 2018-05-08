Волгоградский гражданский активист покинул «Родину»

Эти сведения «ФедералПресс» подтвердил сам Алексей Ульянов, состоявший в «Родине» с 2014 года. Отметим, что до этого Ульянов состоял в партии «Коммунисты России» и от нее безуспешно выдвигался на прошлых выборах в гордуму Волгограда (сентябрь 2013 года), когда только начинал общественную деятельность. В 2014 Алексей Ульянов, будучи беспартийным, также пробовал участвовать в предварительном голосовании единоросов к выборам в областную думу, однако в итоге участвовал в них уже как кандидат «Родины», но мандата вновь не получил.

По итогам праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму в 2016 году Ульянов вместе с еще несколькими общественниками и политиками выступил с жесткой критикой процедуры. Праймериз, отмечал тогда Ульянов, «были сделаны для галочки, чтобы отчитаться перед Москвой», а их победители «были известны и определены заранее».

Однако спустя два года Ульянов вновь решил поучаствовать в праймериз «партии власти», объяснив это тем, что от него такого хода требуют люди, которым известная его общественная деятельность.

«Жители Гумрака, жители Семи ветров этого буквально требуют. Они говорят, что к ним приезжают люди, которых они не знают, а меня они видят чуть ли не каждый день. Они говорят, что я и так их «народный депутат», потому что я реально помогаю, и они хотят видеть меня уже настоящим депутатам, — поделился Ульянов, — после такого я отказаться просто не мог».

Добавим, что Ульянов для жителей Гумрака является одной из самых узнаваемых персон. Местные активисты привлекали его для популяризации протестных акций против нарушения прав жителей поселка во время скандальной реконструкции шоссе Авиаторов. Напомним, в итоге независимые контролеры признали, что эти работы были выполнены на «три с плюсом».

Добавим, что накануне «Единая Россия» продлила крайний срок подачи заявлений на участие в праймериз на неделю — до 15 мая.

Предварительное голосование пройдет по первой — самой открытой модели. Выдвинуть свою кандидатуру для участия и, в случае победы, получить партийную поддержку, могут не только члены «Единой России», но и беспартийные.