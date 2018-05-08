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В РУСАДА рассказали о процессе восстановления организации в статусе
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В РУСАДА рассказали о процессе восстановления организации в статусе 

Газета.Ru 31 минуту назад
«Прежде всего, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ждет ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены: первый связан с докладом Макларена, а второй — с доступом к пробам. Результаты проведенных судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года. Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем», — цитирует генерального директора организации Юрия Гануса RT.
Ранее сообщалось, что РУСАДА договорилось о совместной работе с отделом расследований WADA.
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