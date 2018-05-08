FIFA оштрафовала российский футбольный союз на 30 тысяч франков

Международная федерация футбола наложила штраф на РФС за проявления дискриминации со стороны российских фанатов на товарищеском матче Россия — Франция.

Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

По результатам всестороннего расследования, которое включало изучение представленных видеоматериалов и анализ конкретных обстоятельств инцидента, , Дисциплинарный комитет FIFA под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение Статьи 58 Дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола.

«FIFA придерживается политики нулевой терпимости в отношении дискриминации, осуществляя комплекс мер по противодействию дискриминации и продвижению разнообразия, включая внедрение в 2015 году системы антидискриминационного мониторинга для контроля и отчетности по 871 матчу в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, всем матчам Кубка Конфедераций FIFA 2017 и финального турнира Чемпионата мира FIFA по футболу FIFA 2018. На своих турнирах, включая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, FIFA ввела трехступенчатую процедуру реагирования, в случае возникновения инцидентов судьи могут приостановить матч в связи с дискриминационным поведением болельщиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, FIFA опубликовала Руководство по передовой практике в области обеспечения разнообразия и борьбе с дискриминацией в помощь всем национальным федерациям, входящим в состав FIFA. FIFA призывает всех болельщиков, приходящих на стадионы, поддерживать на трибунах атмосферу единства, мира и дружбы.