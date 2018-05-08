Сорокин: проявление дискриминации на футбольных матчах в России не является тенденцией

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Инциденты проявления дискриминации во время проведения футбольных матчей в России крайне редки и не представляют собой тенденцию. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Во вторник Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс. швейцарских франков (около €25 тыс.) за дискриминационные скандирования болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3). Встреча прошла 27 марта в Санкт-Петербурге.

"Жаль, что такие инциденты проявления дискриминации имеют место у нас, к счастью, они крайне редки и не представляют собой тенденцию, — отметил Сорокин. — Мы прошли достаточно большой путь к изолированию этой проблемы. Контролировать такие реакции людей невозможно ни в одной стране мира".

Глава оргкомитета «Россия-2018» считает, что ужесточение и разъяснение наказаний за проявление дискриминации поможет искоренить проблему. «Мы всегда говорили, что нужна пропаганда толерантности и разъяснение, какие последствия имеют такие инциденты, плюс неотвратимость наказания. Если люди будут знать, что абсолютно точно последует административная или уголовная ответственность, в зависимости от серьезности деяния, тогда начнут, наконец-то, думать головой», — уверен Сорокин.