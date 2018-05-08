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Илья Геркус: «Анчелотти отказался от предложения из Китая с зарплатой 25 миллионов евро в год.
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Илья Геркус: «Анчелотти отказался от предложения из Китая с зарплатой 25 миллионов евро в год. 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что Карло Анчелотти может возглавить команду. Он отметил, что итальянскому специалисту не будет интересно предложение из России.
— Встреча с Анчелотти была не связана с работой в «Локомотиве»?
— Мне кажется, что тренеру подобного масштаба вряд ли интересна работа в чемпионате России.
— Смотря в каком клубе и на какие деньги, смотря в каком возрасте.
— По моим данным, ему предлагали работу в Китае с зарплатой 25 миллионов евро в год, и он отказался. Как на этом фоне будет выглядеть «Локомотив» со своими возможностями? Конкурентно?, — сказал Геркус. (Отдел футбола)
Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в «СЭ»
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