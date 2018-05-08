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В Тихвине звучали песни «Победного привала»
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В Тихвине звучали песни «Победного привала» 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Акция «Победный привал», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла и в Тихвине 7 мая. Во время акции волонтеры раздавали георгиевские ленточки и листовки с призывом 9 мая вместе со всей страной встать в строй «Бессмертного полка».
В этот день на улице Ярослава Иванова, во 2-м и 3-м микрорайонах, а также на фестивальной площадке в парке «Эрувиль-Сен-Клер» побывала «фронтовая агитбригада» — колонна украшенных знаменами и транспарантами военных автомобилей во главе с настоящей «полуторкой».
Яркие концертные номера подготовили артисты районного Дома культуры и цвылевского культурно-спортивного комплекса, а также волонтеры военно-патриотического клуба «Десант», представшие в образах бойцов Великой Отечественной войны. И, конечно, была полевая кухня, все желающие могли отведать гречневую кашу с тушенкой и ароматный чай.
С наступающим праздником Великой Победы земляков поздравили глава Тихвинского района Александр Лазаревич и депутат городского совета, координатор «Бессмертного полка» Тихвинского района Надежда Шадричева.
С импровизированных сцен звучали песни военных лет. Зрители самых разных возрастов с удовольствием подпевали и танцевали под любимые мелодии. Завершалась программа совместным исполнением легендарной песни «День Победы».
Напомним, что впервые акция «Победный привал» была проведена по инициативе Тихвинского местного отделения партии «Единая Россия» в 2014 году. Идею поддержали Тихвинский вагоностроительный завод, спортивная федерация армейского рукопашного боя Тихвинского района, Центр по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, районный Дом культуры, Тихвинская объединенная техническая школа ДОСААФ России, 28-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
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