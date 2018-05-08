В Тихвине звучали песни «Победного привала»

Акция «Победный привал», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла и в Тихвине 7 мая. Во время акции волонтеры раздавали георгиевские ленточки и листовки с призывом 9 мая вместе со всей страной встать в строй «Бессмертного полка».

В этот день на улице Ярослава Иванова, во 2-м и 3-м микрорайонах, а также на фестивальной площадке в парке «Эрувиль-Сен-Клер» побывала «фронтовая агитбригада» — колонна украшенных знаменами и транспарантами военных автомобилей во главе с настоящей «полуторкой».

Яркие концертные номера подготовили артисты районного Дома культуры и цвылевского культурно-спортивного комплекса, а также волонтеры военно-патриотического клуба «Десант», представшие в образах бойцов Великой Отечественной войны. И, конечно, была полевая кухня, все желающие могли отведать гречневую кашу с тушенкой и ароматный чай.

С наступающим праздником Великой Победы земляков поздравили глава Тихвинского района Александр Лазаревич и депутат городского совета, координатор «Бессмертного полка» Тихвинского района Надежда Шадричева.

С импровизированных сцен звучали песни военных лет. Зрители самых разных возрастов с удовольствием подпевали и танцевали под любимые мелодии. Завершалась программа совместным исполнением легендарной песни «День Победы».