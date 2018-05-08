Тихонов: «У Голодец отсутствует совесть»

«Я в свое время сказал, что будь моя воля, то сослал бы всех руководителей спорта в Магадан. Что они показали на своих местах? Спорт — это лицо государства, украшение. Во что превратили его? Большое количество допингов. Сейчас идут отчетно-выборные конференции. Обратите внимание, что это прерогатива ОКР — следить за всеми выборами, корректировать, помочь избрать достойных людей. Кто-нибудь задал вопрос, почему у нас такое количество допинга? Я уже говорил, что у нас бесконтрольность полная. Также я 20 лет назад говорил, что кадровая политика будет большой проблемой.

Сколько продержится Голодец? Зачем это затягивать? Оставьте уже спорт. У нас 14 институтов физической культуры, ни в одной стране мира их нет. Так кого мы готовим? Охранников? Кадровая политика — страшная проблема, дальше будет страшнее, не сомневаюсь. Не знаю, как сложится ее судьба на посту вице-премьера по спорту. Мне кажется, никак. У меня было предложение в свое время стать замминистра легкой промышленности. Тогда мы оказались на обочине, было жуткое время. Предложили машину, дачу, как у первого замминистра, но я отказался через неделю, поскольку не имел специального образования. Я не хотел участвовать в развале великой державы. Совесть не позволила, а у Голодец совесть отсутствует!

Пусть она соберет профессионалов, и я готов с ней поговорить. О чем она будет говорить? Это страшно!