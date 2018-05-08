Тихонов: «У Голодец отсутствует совесть» 

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможное назначение Ольги Голодец на пост вице-премьера по спорту и культуре.
«Я в свое время сказал, что будь моя воля, то сослал бы всех руководителей спорта в Магадан. Что они показали на своих местах? Спорт — это лицо государства, украшение. Во что превратили его? Большое количество допингов. Сейчас идут отчетно-выборные конференции. Обратите внимание, что это прерогатива ОКР — следить за всеми выборами, корректировать, помочь избрать достойных людей. Кто-нибудь задал вопрос, почему у нас такое количество допинга? Я уже говорил, что у нас бесконтрольность полная. Также я 20 лет назад говорил, что кадровая политика будет большой проблемой.
Сколько продержится Голодец? Зачем это затягивать? Оставьте уже спорт. У нас 14 институтов физической культуры, ни в одной стране мира их нет. Так кого мы готовим? Охранников? Кадровая политика — страшная проблема, дальше будет страшнее, не сомневаюсь. Не знаю, как сложится ее судьба на посту вице-премьера по спорту. Мне кажется, никак. У меня было предложение в свое время стать замминистра легкой промышленности. Тогда мы оказались на обочине, было жуткое время. Предложили машину, дачу, как у первого замминистра, но я отказался через неделю, поскольку не имел специального образования. Я не хотел участвовать в развале великой державы. Совесть не позволила, а у Голодец совесть отсутствует!
Пусть она соберет профессионалов, и я готов с ней поговорить. О чем она будет говорить? Это страшно!
А сколько у нас осужденных, проворовавшихся государственных деятелей? Более 140 тысяч деревень прекратили свое существование, 78 тысяч заводов и фабрик стерты с лица земли! Это цифры приведенные Росстатом, а не мной. В еще худшем состоянии находится медицина. На борьбу с раком с 2012 по 2017 год были выделены 47 млрд рублей, но никто не видел ни одной работы. Вероника Скворцова по телевидению сказала, что в принципе нашли лекарство от рака, но надо 2-3 года еще. А теперь выделили на 21,6% меньше на борьбу с раком, но я уверен, что ни одной работы мы не увидим. Госпожа Скворцова, поинтересуйтесь у меня по поводу лучшей методики против рака. Я сам это перенес, и у нас есть в Москве такая методика!» — сказал Тихонов корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.