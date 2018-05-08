Руслан Нигматуллин — о невызове Джикии: «Чтобы играть за сборную, нужно быть готовым на сто процентов»

Березуцкие опровергли слухи о возвращении в сборную России

— Я понимаю, что ситуация очень сложная, и у нас нет классных защитников на данных момент, — сказал Нигматуллин. — Наверное, нет никого лучше, чем Березуцкие. Но нужно выходить из ситуации по-другому.

— А Джикия? Понятно, что он не будет полностью готов к чемпионату мира, но, может быть, он все равно нужен сборной?

— Это большой риск. Чтобы представлять страну, нужно быть готовым на сто процентов. Получится форсирование формы, это рискованно для здоровья.

— Но это же ЧМ, может, стоит решиться на это?

— Чтобы получить рецидив? Чемпионат мира в карьере Георгия еще будет. Я не рекомендовал бы форсировать события.

Чемпионат мира-2018 пройдет с ь14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. ( Игорь НОВИКОВ

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