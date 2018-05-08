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Илья Геркус: «Крышу на „РЖД Арене“ возведут не ранее сезона-2019/20»
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Илья Геркус: «Крышу на „РЖД Арене“ возведут не ранее сезона-2019/20» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, когда на домашнем стадионе команды «РЖД Арена» может появиться крыша.
— Когда планируете приступить к возведению крыши на «РЖД Арене»?
— Это зависит от того, когда будет утвержден проект. Сейчас выбираем, взвешиваем за и против различных вариантов. Заодно просчитываем динамическую и стационарную нагрузку на элементы уже имеющейся конструкции, ведь перекрытие не может висеть в воздухе, его нужно на что-то вешать. Но то, что есть на данный момент, не повесишь — не выдержит. Вот нам предлагали установить вокруг стадиона 70 опор, на которых держалась бы крыша. Это долго и дорого, к тому же завязано с перекладкой всех коммуникаций, проложенных под землей. Получалось бы, по сути, возведение еще одного стадиона вокруг уже построенного.
Словом, много различных технических моделей — перебираем их и потихоньку нащупываем оптимальную. Когда окончательно определимся, начнем проектные работы, получив одобрение у главного акционера, РЖД, и пройдя госэкспертизу. Но реальные мероприятия начнутся не раньше сезона-2019/20, — сказал Геркус (Отдел футбола).
Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
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