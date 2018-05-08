Слезы ветеранов, настоящая кровь и вертолеты. Митинг в честь Дня Победы прошел в Нижнем Новгороде 

Нижегородцам, собравшимся на митинг, военные устроили настоящее шоу.
Реконструировали боевые действия с выстрелами, боевыми приемами, дымовыми шашками.
Девушки в толпе вскрикивали от грохота выстрелов.
Бойцы показали на что способны: разбили бетонный блок кувалдой на животе одного из них, ложились на битое стекло.
Даже ранения были реальными. Кровь у бойца настоящая.
Многие пришли на митинг с фотографиями своих родственников-участников ВОВ.
С ними они завтра встанут в ряды в ряды «Бессмертного полка». О том, где и во сколько пройдет эта акция, NN.RU писал здесь.
Ветераны прослезились от военных песен, которые исполняли со сцены.
И танцевали.
На площади горел Вечный огонь.
К нему приносили цветы.
Участникам явно было очень жарко.
Ведь солнце сегодня пригрело по-летнему.
В параде «участвовал» даже этот рыжий пес. Он гордо вышагивал в такт музыке, чем вызвал улыбки людей.
В шествии приняли участие юные нижегородцы из детских садов.
Они прошлись с игрушечными вертолетами и машинами.