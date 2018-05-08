Слезы ветеранов, настоящая кровь и вертолеты. Митинг в честь Дня Победы прошел в Нижнем Новгороде

Нижегородцам, собравшимся на митинг, военные устроили настоящее шоу.

Реконструировали боевые действия с выстрелами, боевыми приемами, дымовыми шашками.

Девушки в толпе вскрикивали от грохота выстрелов.

Бойцы показали на что способны: разбили бетонный блок кувалдой на животе одного из них, ложились на битое стекло.

Даже ранения были реальными. Кровь у бойца настоящая.

Многие пришли на митинг с фотографиями своих родственников-участников ВОВ.

С ними они завтра встанут в ряды в ряды «Бессмертного полка». О том, где и во сколько пройдет эта акция, NN.RU писал здесь.

Ветераны прослезились от военных песен, которые исполняли со сцены.

И танцевали.

На площади горел Вечный огонь.

К нему приносили цветы.

Участникам явно было очень жарко.

Ведь солнце сегодня пригрело по-летнему.

В параде «участвовал» даже этот рыжий пес. Он гордо вышагивал в такт музыке, чем вызвал улыбки людей.

В шествии приняли участие юные нижегородцы из детских садов.

Они прошлись с игрушечными вертолетами и машинами.