Оливье Жиру: Ван Бастен был моим кумиром, но самый любимый игрок — Андрей Шевченко

«Примером для меня был Андрей Шевченко . Он мог забить чем угодно, будь то левая нога, правая нога или голова. Он был действительно совершенным нападающим.

Андрей мощный, быстрый, умный. У меня было много кумиров в детстве, среди которых Жан-Пьер Папен, Марко ван Бастен , но Шевченко всегда был самым любимым игроком», — приводит слова Жиру Goal со ссылкой на официальный сайт «Челси».

Напомним, экс-нападающий сборной Украины Андрей Шевченко известен по выступлениям за «Милан», а в 2004 году форвард выиграл «Золотой мяч».