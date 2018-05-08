Ещё
Оливье Жиру: Ван Бастен был моим кумиром, но самый любимый игрок — Андрей Шевченко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оливье Жиру: Ван Бастен был моим кумиром, но самый любимый игрок — Андрей Шевченко 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Примером для меня был Андрей Шевченко. Он мог забить чем угодно, будь то левая нога, правая нога или голова. Он был действительно совершенным нападающим.
Андрей мощный, быстрый, умный. У меня было много кумиров в детстве, среди которых Жан-Пьер Папен, Марко ван Бастен, но Шевченко всегда был самым любимым игроком», — приводит слова Жиру Goal со ссылкой на официальный сайт «Челси».
Напомним, экс-нападающий сборной Украины Андрей Шевченко известен по выступлениям за «Милан», а в 2004 году форвард выиграл «Золотой мяч».
Советский спорт: последние новости
Глушаков, Зе Луиш и Максимович занимались по индивидуальной программе Латвия забросил пять безответных шайб в ворота Южной Кореи на ЧМХ-2018 Джейк Одум: Тренироваться и побеждать – самый простой способ попасть в плей-офф, разве нет?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко325
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение