Сквер имени Героя СССР А. М. Кузнецова открыли в Нижнем Новгороде при участии самого ветерана

Сквер появился около главного корпуса Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина. Почётный гражданин Нижегородской области Александр Михайлович Кузнецов лично принял участие в торжественном открытии. Более 20 лет он проработал в академии в качестве доцента кафедры экономики сельского хозяйства. В июне этого года ему исполнится 96 лет.

В 2007 году, в канун празднования 62-ой годовщины Победы, в сельхозакадемии была открыта мемориальная доска в честь Александра Михайловича. Вскоре в сквере его имени будет установлен бюст Героя и заложена сиреневая аллея.

А. М. Кузнецов участвовал в боях Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в сражении на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.

25 сентября 1943 года при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку 6 вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за отвагу и мужество, проявленные в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра, 21-летнему старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 13551) и медали «Золотая Звезда» (№ 2049).

В марте 1944 года в бою под городом Тернополем был тяжело ранен и контужен. После лечения, в 1945 году по состоянию здоровья уволен в запас. В 1949 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Затем четыре года руководил колхозом «Искра» в Кстовском районе. Вернувшись в институт, работал преподавателем, вел просветительскую и патриотическую работу.