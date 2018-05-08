Команда Росгвардии стала обладателем Кубка Победы фестиваля Red Fox Elbrus Race-2018

ПОЛЯНА АЗАУ /Кабардино-Балкария/, 8 мая. / ТАСС /. Представители федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) завоевали Кубок Победы, который разыгрывался в рамках 10-го международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2018 в Приэльбрусье.

Награждение победителей состоялось во вторник во время церемонии закрытия, сообщает корр. ТАСС с места событий. Второе и третье места заняли две команды Минобороны России.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: экспедиционной гонке по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race ("Эльбрусские монстры по ски-альпинизму"), вертикальном километре и забеге на вершину Эльбруса. Такие соревнования требуют от участников максимальной отдачи.

"Наша команда, которая состоит из трех парней и трех девушек, когда есть свободное время, тренируется, устраиваем сборы, с одной стороны, это сложно, с другой, очень интересно. На самом деле, на каждой гонке приходят мысли о том, что тяжело, усталость сказывается, но спокойствие к тебе не придет, пока не пройдешь створ финишных ворот. Это большая ответственность, прежде всего, перед собой", — поделился впечатлениями с корр. ТАСС участник команды Росгвардии Ильяс Ачабаев, добавив, что бегать по горам обязательно продолжит.

Экспедиционная гонка вокруг Эльбруса состоялась в рамках фестиваля впервые, длина трассы составила 35 км с перепадом высот 4,5 км. Стартовав с поляны Азау, спортсмены побывали практически во всех точках, где проходили военные действия во время Великой Отечественной войны — Ледовая база, 105-й пикет, Бочки, Скалы Пастухова, поднялись на западную вершину Эльбруса. Дистанция маршрута поляна Азау — западная вершина Эльбруса (высота над уровнем моря 5 тыс. 642 метра) — поляна Азау составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. Длина вертикального километра равна 3,9 тыс. метрам с перепадом высоты в одну тысячу метров.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Каждый год Red Fox Elbrus Race собирает более 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, \, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха с разных уголков мира. ТАСС является информационным партнером фестиваля.