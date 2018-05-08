Выдающемуся ветерану Бирюлева Западного исполнилось 90 лет

90 лет исполнилось замечательному человеку, Владимиру Яндульскому в четверг, 3 мая.

Мальчишкой он был разведчиком в партизанском отряде. Принимал участие в подрывной деятельности против общего врага — фашистов.

В мирное время более 30 лет работал на ЗИЛе, начал слесарем-сборщиком и закончил трудовую деятельность начальником цеха.

В 2002 году стоял у истоков создания партии «Единая Россия» в районе Бирюлево Западное, был первым руководителем исполкома.

В настоящее время ведет большую военно-патриотическую работу в Чертаново Южное, проводит Уроки мужества в 3-х школах района.

В связи с юбилеем желаем Владимиру Вячеславовичу крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородном деле — воспитании подрастающего поколения, много радости и счастья, благополучия и долгих лет плодотворной жизни!

Подробнее о его биографии читайте в нашем материале:

«Гвозди бы делать из этих людей,

В мире бы не было крепче гвоздей!»

Яндульский Владимир Владиславович родился 3 мая 1928 года в селе Курчицкая –Гута, Новоград-Волынского района, Житомирской области. Когда началась война ему было 13 лет. «В 1941 году немецкие войска оккупировали наше село. Расстреляли всех евреев, коммунистов , комсомольцев, не успевших уйти из села. Сжигали дома односельчан. — Вспоминает Владимир Вячеславович. — Когда меня хотели угнать в Германию, я сбежал к партизанам. После выполнения партизанского задания был принят в Шитовское партизанское соединение в разведгруппу. Участвовал в боях по разгрому немецких гарнизонов, подрывах дорог и эшелонов. Награжден орденами и медалями за боевые заслуги».

В 1943 году, в соответствии с приказом штаба партизанского движения по отправке несовершеннолетних партизан на большую землю, на самолете вместе с тяжело раненными партизанами был отправлен в Москву на учёбу.

В Москве окончил железнодорожное училище, Московский автомеханический техникум, Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе имени Лихачева

Началась трудовая деятельность. «На ЗИЛе отработал 32 года, начав свою работу со слесаря-сборщика и закончив начальником цеха. Затем работал начальником гаража при Министерстве электроники. Заместителем директора завода „Солореаль“. Имею звание „Ветеран труда“. Награждён медалью „За трудовую доблесть“ — рассказывает Владимир Вячеславович.

В 2002 году был назначен руководителем исполкома отделения партии „Единая Россия“ района Бирюлёво Западное. Все свои знания и опыт приложил для создания Партии, привлечение в её ряды активных членов и организации её эффективной работы на территории района.

С 2008 года по настоящее время возглавляет первичное отделение № 6 Совета ветеранов района Чертаново-Южное. Занимается активной работой по воспитанию подрастающего поколения, рассказывая о той цене, которую пришлось заплатить советским людям за победу в Великой Отечественной войне.