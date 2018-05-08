Выдающемуся ветерану Бирюлева Западного исполнилось 90 лет 

90 лет исполнилось замечательному человеку, Владимиру Яндульскому в четверг, 3 мая.
Мальчишкой он был разведчиком в партизанском отряде. Принимал участие в подрывной деятельности против общего врага — фашистов.
В мирное время более 30 лет работал на ЗИЛе, начал слесарем-сборщиком и закончил трудовую деятельность начальником цеха.
В 2002 году стоял у истоков создания партии «Единая Россия» в районе Бирюлево Западное, был первым руководителем исполкома.
В настоящее время ведет большую военно-патриотическую работу в Чертаново Южное, проводит Уроки мужества в 3-х школах района.
В связи с юбилеем желаем Владимиру Вячеславовичу крепкого здоровья, дальнейших успехов в благородном деле — воспитании подрастающего поколения, много радости и счастья, благополучия и долгих лет плодотворной жизни!
Подробнее о его биографии читайте в нашем материале:
«Гвозди бы делать из этих людей,
В мире бы не было крепче гвоздей!»
Яндульский Владимир Владиславович родился 3 мая 1928 года в селе Курчицкая –Гута, Новоград-Волынского района, Житомирской области. Когда началась война ему было 13 лет. «В 1941 году немецкие войска оккупировали наше село. Расстреляли всех евреев, коммунистов, комсомольцев, не успевших уйти из села. Сжигали дома односельчан. — Вспоминает Владимир Вячеславович. — Когда меня хотели угнать в Германию, я сбежал к партизанам. После выполнения партизанского задания был принят в Шитовское партизанское соединение в разведгруппу. Участвовал в боях по разгрому немецких гарнизонов, подрывах дорог и эшелонов. Награжден орденами и медалями за боевые заслуги».
В 1943 году, в соответствии с приказом штаба партизанского движения по отправке несовершеннолетних партизан на большую землю, на самолете вместе с тяжело раненными партизанами был отправлен в Москву на учёбу.
В Москве окончил железнодорожное училище, Московский автомеханический техникум, Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе имени Лихачева.
Началась трудовая деятельность. «На ЗИЛе отработал 32 года, начав свою работу со слесаря-сборщика и закончив начальником цеха. Затем работал начальником гаража при Министерстве электроники. Заместителем директора завода „Солореаль“. Имею звание „Ветеран труда“. Награждён медалью „За трудовую доблесть“ — рассказывает Владимир Вячеславович.
В 2002 году был назначен руководителем исполкома отделения партии „Единая Россия“ района Бирюлёво Западное. Все свои знания и опыт приложил для создания Партии, привлечение в её ряды активных членов и организации её эффективной работы на территории района.
С 2008 года по настоящее время возглавляет первичное отделение № 6 Совета ветеранов района Чертаново-Южное. Занимается активной работой по воспитанию подрастающего поколения, рассказывая о той цене, которую пришлось заплатить советским людям за победу в Великой Отечественной войне.