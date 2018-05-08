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«Ак Барс» отпустит Язькова в «Магнитку»
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«Ак Барс» отпустит Язькова в «Магнитку» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» не будет повторять условия предложения «Металлурга» нападающему казанского клуба Никите Язькову. В столице Татарстана готовы расстаться с молодым форвардом и получить за него денежную компенсацию.
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