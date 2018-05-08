В Дагестане стартовал детский турнир «Caspian Cup-2018»

На стадионе «Анжи Арена» в Дагестане сегодня стартовал, в котором принимают участие команды из России, Казахстана и Белоруссии.

Перед началом стартовых игр группового турнира состоялась торжественная церемония открытия, после которой были сыграны два матча (продолжительность игр согласно регламенту составляет 1 час — два тайма по 30 минут). В группе А «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Рубин» (Казань) победителя не выявили — 2:2, а в группе Б «Краснодар» (Краснодар) разгромил «Волгарь» (Астрахань) со счетом 5:0.

Вечером состоятся еще два матча. «Анжи» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) и «Динамо» (Белоруссия) — «Рамзан» (Россия).