Спортдайджест: древний футбол и искусственная волна от Келли Слейтера

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира силы и ловкости.

Уже совсем скоро в России стартует чемпионат мира по футболу. К нему готовятся не только спортсмены, но и многочисленные болельщики. Например, в Бразилии 176 экстремалов решили по-своему поддержать любимых игроков. Они сложили национальный флаг, составленный из 176 листов картона, причем делали это спортсмены, свесившись с моста и спев национальный гимн своей страны. Таким образом болельщики надеются привлечь удачу к сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира не выигрывали мундиаль с 2002 года.

Свой чемпионат по древнему футболу уже проходит в мексиканской провинции. Играют местные жители необычным способом. Подача, бедро вперед, и мяч из цельного каучукового материала летит к соперникам. Так выглядит футбол у мексиканских индейцев. Теперь давние традиции возрождают на Национальном чемпионате по игре в тлачтли.

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В жаркой Калифорнии футболу предпочитают спортивные увлечения на воде. Особой популярностью там пользуется серфинг. В Калифорнии построен самый современный генератор искусственных волн, который закручивает идеальную трубу на протяжении 45 секунд, создавая гладкую поверхность для прохождения дистанции спортсменам.

В этом бассейне с искусственной волной впервые прошли международные соревнования с участием лидеров мирового серфинга. В отличие от естественных волн, все участники имеют одинаковые условия для состязаний. Над созданием искусственной волны потрудился 11-кратный чемпион мира и самый известный серфер планеты Келли Слейтер . Работа над проектом велась долгих 10 лет.

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